Суд арестовал имущество Университета профсоюзов в Петербурге

В Петербурге суд наложил арест на имущество СПбГУП по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области по иску Генпрокуратуры наложил арест на собственность Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Под арест попали общежитие на 1,2 тысячи мест, несколько учебных корпусов, танцевальный павильон и ряд других зданий. Суд запретил Росреестру проводить операции по регистрации прав на эти помещения.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщала, что ответчиками по иску ГП являются Всеобщая конфедерация профсоюзов, Ленинградская федерация профсоюзов и ректор вуза Александр Запесоцкий.

По мнению прокуратуры, эти лица не могут по закону распоряжаться имуществом СПбГУП, так как якобы не получали права собственности, а сам Запесоцкий использует вуз «для личного обогащения», якобы декларируя убытки для получения госфинансирования и искусственно завышая расходы.

