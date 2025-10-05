В центре Улан-Удэ собака покусала девочку за лицо в присутствии матери

В Улан-Удэ на женщину с ребенком напала собака, девочка пострадала

В центре Улан-Удэ собака неожиданно атаковала мать с ребенком, когда они проходили у бизнес-центра «Садко» на улице Кирова. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

В посте отмечается, что девочке понадобилась медицинская помощь: ей зашивали раны на лице.

Прошлой весной стало известно, что количество нападений собак на людей в России с 2022 года выросло в 5,2 раза. В 2022 году по этому поводу возбудили 78 уголовных дел, в 2023 году — 185, а в 2024 году — 408.

За два года количество случаев, требующих уголовно-правовой оценки, увеличилось более чем в 6,5 раз. С начала 2025 года нападения собак на граждан, среди которых были дети, произошли в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, Иркутской, Калининградской, Саратовской и Пензенской областях.

В марте рабочая группа при Госдуме одобрила пакет поправок к закону об обращении с животными.

Ранее агрессивный корги прокусил ногу петербурженке, когда она шла по делам.