На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В центре Улан-Удэ собака покусала девочку за лицо в присутствии матери

В Улан-Удэ на женщину с ребенком напала собака, девочка пострадала
true
true
true
close
Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»

В центре Улан-Удэ собака неожиданно атаковала мать с ребенком, когда они проходили у бизнес-центра «Садко» на улице Кирова. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

В посте отмечается, что девочке понадобилась медицинская помощь: ей зашивали раны на лице.

Прошлой весной стало известно, что количество нападений собак на людей в России с 2022 года выросло в 5,2 раза. В 2022 году по этому поводу возбудили 78 уголовных дел, в 2023 году — 185, а в 2024 году — 408.

За два года количество случаев, требующих уголовно-правовой оценки, увеличилось более чем в 6,5 раз. С начала 2025 года нападения собак на граждан, среди которых были дети, произошли в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, Иркутской, Калининградской, Саратовской и Пензенской областях.

В марте рабочая группа при Госдуме одобрила пакет поправок к закону об обращении с животными.

Ранее агрессивный корги прокусил ногу петербурженке, когда она шла по делам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами