В России значительно выросло число нападений собак на людей

СК: число нападений собак на людей в России выросло в пять раз с 2022 года

Число нападений собак на людей в России с 2022 года выросло в 5,2 раза, а количество случаев, требующих правовой оценки, – в 6,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

По данным ведомства, в стране наблюдается «ежегодный и существенный рост происшествий», связанных с нападением собак.

«В 2022 году возбуждено 78 таких уголовных дел, в 2023 году – 185, в 2024 году — 408. Таким образом, за два года количество случаев, требующих уголовно-правовой оценки, увеличилось более чем в 6,5 раз», — указано в сообщении.

С начала текущего года нападения собак на граждан, в том числе на детей, были зафиксированы в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, а также в Иркутской, Калининградской, Саратовской и Пензенской областях.

Отмечается, что СК РФ разработал законодательные предложения, направленные на защиту людей от нападений собак.

Накануне рабочая группа при Госдуме одобрила пакет поправок к закону об обращении с животными. Предлагается разрешить регионам усыплять бездомных собак и кошек после истечения срока содержания в приютах, а также в случаях угрозы людям, имуществу или другим животным. Кроме того, инициатива предусматривает запрет на подкормку и временное удержание бездомных животных, новые обязанности для владельцев пропавших питомцев и штрафы за вмешательство в отлов. Законопроект ранее вызвал критику со стороны Совета Федерации и зоозащитников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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