Агрессивный корги прокусил ногу петербурженке, когда та шла по делам

78.ru: в Петербурге корги прокусил ногу женщине, которая шла по делам

В Петербурге агрессивный корги набросился на прохожую и прокусил ей ногу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 14 марта, когда местная жительница шла по своим делам и переходила проезжую часть на Индустриальном проспекте. Там она пересеклась с женщиной, которая выгуливала собаку породы корги без намордника, и пес набросился на прохожую.

«Я почувствовала резкий укол в ногу. Подняла штанину, смотрю: кровь льется. Я поняла, что меня укусила эта собака, проходящая мимо», — рассказала женщина.

Пострадавшая дважды окликнула хозяйку собаки, однако та не реагировала. Позже она догнала женщину с питомцем, но та в ответ на возмущения заявила, что животное привито, и посоветовала привязать марлю.

После этого пострадавшая обратилась в травмпункт, а затем в полицию. Если не удастся выяснить, была ли собака заражена, женщине придется делать курс из шести уколов.

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