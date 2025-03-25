Депутаты предложили запретить подкармливать бездомных животных и расширить основания для их усыпления

Рабочая группа при Госдуме одобрила пакет поправок к закону об обращении с животными. Предлагается разрешить регионам усыплять бездомных собак и кошек после истечения срока содержания в приютах, а также в случаях угрозы людям, имуществу или другим животным. Кроме того, инициатива предусматривает запрет на подкормку и временное удержание бездомных животных, новые обязанности для владельцев пропавших питомцев и штрафы за вмешательство в отлов. Законопроект ранее вызвал критику со стороны Совета Федерации и зоозащитников.

Рабочая группа Государственной думы по доработке законодательства об обращении с безнадзорными животными одобрила ряд поправок к законопроекту, разрешающему регионам усыплять отловленных животных по истечении установленного срока содержания. Как сообщают РБК и РИА Новости, среди предложений — расширение оснований для эвтаназии и ужесточение правил содержания и отлова.

Расширение оснований для эвтаназии

Одна из поправок предусматривает возможность усыпления животных в случаях, если они причинили вред человеку, имуществу граждан или юридических лиц, либо другим животным, либо создают такую угрозу. В действующей редакции закона №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» эвтаназия допускается только при наличии «непереносимых физических страданий».

Также предлагается предоставить регионам право устанавливать предельный срок содержания животных в приютах.

При этом минимальные или максимальные значения этого срока в законопроекте не указаны. По истечении установленного срока допускается проведение эвтаназии.

В поправках отдельно оговаривается, что эвтаназия должна проводиться гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть животного.

Регистрация пропажи и запрет на подкормку

Отдельной поправкой предлагается считать безнадзорными всех животных без владельцев. Это касается и тех, кто имеет бирки или идентификационные знаки, если владелец не подал заявление в установленный срок.

Владельцев также предлагается обязать уведомлять о пропаже животного в течение трех дней с момента обнаружения исчезновения.

В противном случае будет считаться, что животное оставлено намеренно и будет приравнено к умышленному незаконному избавлению от животного.

Отдельной инициативой предлагается ввести обязательную маркировку домашних животных несмываемыми идентификационными метками, чтобы обеспечить их учет и возвращение владельцам.

Проектом также вводится запрет на подкормку безнадзорных животных. Запрет распространяется на организацию мест прикорма и оставление пищевых отходов на территориях, которые могут быть определены законами субъектов РФ.

Кроме того, предлагается ограничить действия, препятствующие их отлову, запретить временное удержание с последующим выпуском, а также содержание таких животных вне приютов или пунктов временного содержания. Из закона также предлагается исключить норму о возврате животных в прежнюю среду обитания после стерилизации и вакцинации.

Ответственность хозяев

Депутат от «Единой России» Владимир Самокиш сообщил о разработке поправки в КоАП, предусматривающей штрафы за воспрепятствование отлову.

Кроме того, предлагается ввести административную ответственность для юридических лиц, на территориях которых находятся бездомные животные, если при этом не были вызваны соответствующие службы.

Минимальный размер штрафов установлен на уровне 3–5 тыс. руб., однако, по словам депутата, в дальнейшем они могут быть увеличены.

Глава рабочей группы, депутат от КПРФ Нина Останина поддержала предложение о повышении штрафов. По ее словам, низкий уровень санкций способствует активности «псевдозоозащитников».

«Если уж мы действительно говорим об увеличении штрафов, то в данном случае давайте не будем возвращаться к тому, что сейчас есть в нашем законодательстве. Эти невинные 1 тыс., 1,5 тыс., даже 3 тыс. [руб. штрафа] приведут к тому, что будет самоорганизация: прибежали, развизжались, запретили, собаку убрали, собрали митинг, как умеют это делать псевдозоозащитники, а не настоящие зоозащитники», — заявила Останина.

История инициативы и позиция Совета Федерации

Подготовить законопроект поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поводом стал инцидент в Сочи, где две собаки породы хаски напали на девятилетнего ребенка. По данным СМИ, владелец не кормил животных около десяти дней. Документ был внесен в Госдуму 28 февраля группой депутатов под руководством Останиной. В состав группы вошли представители фракций КПРФ, «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России — За правду».

Законопроект вызвал критику со стороны зоозащитников и ряда законодателей.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что предлагаемые нормы противоречат постановлению Конституционного суда от июля 2024 года. Согласно этому решению, эвтаназия может применяться только в исключительных случаях — при немотивированной агрессии, опасной болезни или необходимости прекратить страдания животного. Также допускается эвтаназия в условиях экстраординарной ситуации, при условии, что меры носят временный характер.

Отрицательные заключения на законопроект подготовили комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также по федеральному устройству и региональной политике.

Первое чтение законопроекта было запланировано на 19 марта, однако рассмотрение отложили из-за отсутствия заключения правительства. 18 марта Госдума направила обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой представить официальную позицию и предложения по решению проблемы с бездомными животными. Срок для подготовки ответа не установлен, однако депутаты рассчитывают получить его в кратчайшие сроки.