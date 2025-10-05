На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал имущество уроженца Узбекистана Цоя по обвинению в финансировании терроризма

Shutterstock

Суд арестовал имущество уроженца Узбекистана по обвинению в финансировании террористической организации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«По делу наложены аресты на имущество Цоя Е. Л., в полном объеме собран характеризующий материал, назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — сказано в них.

До этого сообщалось, что Цою предъявили обвинение в финансировании «Артподготовки» (организация запрещена в России). Из материалов дела также следует, что подсудимый и его адвокат были против удовлетворения ходатайства следствия о продлении ареста из-за якобы отсутствия оснований.

Ранее агентство, ссылаясь на материалы дела, писало, что мужчину задержали 5 августа и заключили под стражу на срок до 5 ноября. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В сентябре суд в Екатеринбурге приговорил четверых уроженцев Центральной Азии к лишению свободы на сроки от 10 до 12 лет за финансирование террористической организации. По данным антитеррористической комиссии региона, обвиняемые проповедуют радикальный ислам, они осуществляли сбор и отправку денежных средств для террористов в Сирии.

Ранее жителя Ингушетии осудили на 10 лет тюрьмы за финансирование терроризма.

