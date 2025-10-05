Узбекистанцу Цою предъявили обвинение в финансировании терроризма

Правоохранительные органы обвинили уроженца Узбекистана Евгения Цоя в финансировании «Артподготовки» (организация запрещена в России). Вину он не признает, пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Из них следует, что подсудимый и его адвокат были против удовлетворения ходатайства следствия о продлении ареста из-за якобы отсутствия оснований.

«С учетом данных о личности Цоя Е. Л. полагали изменить ему меру пресечения на запрет определенных действий, также просили приобщить скриншот с сайта Революции («Артподготовка») о том, что расчетный счет, указанный на нем в 2022 году, был другой. Цой отверг причастность. <…> Социально опасен. Избрание в отношении него меры пресечения, не связанной со строгой изоляцией от общества, невозможно», - говорится в документах.

Суд отказался приобщать к материалам дела скриншот с сайта террористической организации, поскольку там не оказалось реквизитов счета.

До этого агентство, ссылаясь на материалы дела, писало, что мужчину задержали 5 августа и заключили под стражу на срок до 5 ноября. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее жителя Ингушетии осудили на 10 лет тюрьмы за финансирование терроризма.