Добровольцы с оружием охраняют поисковиков туристов под Красноярском

Отряды поисковиков, которые ищут в Красноярском крае семью Усольцевых, охраняют добровольцы с оружием из-за диких животных. Об этом сообщает красноярская региональная общественная организация «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной в группе «Вконтакте».

«Местность очень сложная: курумники (каменные глыбы — прим. «Газета.Ru), буреломы, скользкие камни. После снегопада стало особенно опасно. Любой неосторожный шаг может закончиться переломом. Ранее с тепловизора квадрокоптера замечали медведя, следы видели и вживую на следующий день. Про волков тоже говорят местные, но подтвержденных следов пока никто из наших групп не видел», — сказано в посте.

3 октября сообщалось, что поиски приостановлены из-за плохой погоды.

В пятницу следователи назвали две версии пропажи семьи. Одна из них — мужчине могло стать плохо, а женщина и ребенок не смогли выбраться. Вторая — туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей, предполагают силовики.

Семья Усольцевых бесследно пропала в горах Красноярского края в конце сентября. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь. По предварительной информации, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео пропавшей женщины.