Пропавшая вместе с мужем и дочерью в Красноярском крае опубликовала видео перед поездкой

Пропавшая с мужем и 5-летней дочерью в Красноярском крае туристка Ирина Усольцева накануне поездки рассказала о планах. Ролик опубликован в ее Telegram-канале.

Женщина уточняет, что перед отъездом они с супругом думали оставить ребенка бабушке. В итоге решили спросить об этом саму девочку.

«Мы хотели дать ей на выбор: поедешь к бабушке или поедешь с нами? Но нужно будет долго идти. Она сомневалась, думала, потому что ходить не очень любит — ей ведь 5 лет. Ну вот, решила, что да, поедет с нами», — сказала на видео Усольцева.

До этого следователи назвали две версии пропажи семьи. Одна из них — мужчине могло стать плохо, а женщина и ребенок не смогли выбраться. Вторая — туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей, предполагают силовики.

Семья Усольцевых бесследно пропала в горах Красноярского края в конце сентября. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь. По предварительной информации, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Тюменской области пропавшую в лесу пенсионерку нашли живой спустя двое суток.