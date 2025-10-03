Поиски пропавшей семьи туристов с ребенком в Красноярском крае приостановлены

Поисково-спасательные работы по обнаружению семьи туристов с ребенком, пропавшей в Красноярском крае, приостановлены из-за нелетной погоды. Об этом ТАСС сообщил председатель ПСО «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

В пятницу следователи назвали две версии пропажи семьи. Одна из них — мужчине могло стать плохо, а женщина и ребенок не смогли выбраться. Вторая — туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей, предполагают силовики.

Семья Усольцевых бесследно пропала в горах Красноярского края в конце сентября. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь. По предварительной информации, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео пропавшей женщины.