Названы версии пропажи семьи в Красноярском крае

СК: среди версий пропажи семьи в Сибири ухудшение здоровья мужа
Максим Блинов/РИА Новости

Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае — ухудшение состояния здоровья мужчины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Рассматривается несколько версий. В том числе и такая, что мужчине могло стать плохо, женщина и ребенок не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей», — сказали в ведомстве.

По информации следователей, у семьи не было с собой палатки. Их телефоны недоступны.

До этого сообщалось, что в автомобиле пропавших нашли женские кроссовки, сумку и детское кресло.

Семья Усольцевых — мужчина, женщина и их пятилетний ребенок — бесследно пропала в горах Красноярского края в конце сентября. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, но в какой-то момент перестали выходить на связь. По предварительной информации, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Тюменской области пропавшую в лесу пенсионерку нашли живой спустя двое суток.

