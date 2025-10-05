В деле Сулейманова могут появиться новые фигуранты

РИА: в деле миллиардера Сулейманова об убийствах могут появиться новые фигуранты

В деле в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова об убийствах могут появиться новые фигуранты. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

«В них указано, что следствие проверяет на причастность к преступлениям ряд других лиц», — говорится в материале.

По делу Сулейманова правоохранители провели более 40 обысков в Москве и столичном регионе, а также в Республике Дагестан, писало агентство.

До этого Басманный суд арестовал Ибрагима Сулейманова до 2 декабря.

«Теневой миллиардер» Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве, его подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году. Фигурант свою вину не признает.

По информации СМИ, показания на бизнесмена дал предполагаемый исполнитель преступления, которого задержали 1 октября, «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о смерти предполагаемого сообщника Сулейманова после задержания.