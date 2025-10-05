По делу Сулейманова провели десятки обысков в двух регионах России

ТАСС: по делу Сулейманова провели 40 обысков в Московском регионе и Дагестане

По делу бизнесмена Ибрагима Сулейманова правоохранители провели десятки обысков в Московском регионе и Дагестане. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по настоящему уголовному делу было проведено более 40 обысков. Следственные действия прошли в Москве, Подмосковье и Дагестане», — сказали журналистам.

До этого Басманный суд арестовал Ибрагима Сулейманова до 2 декабря.

«Теневой миллиардер» Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве, его подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году. Фигурант свою вину не признает.

По информации СМИ, показания на бизнесмена дал предполагаемый исполнитель преступления, которого задержали 1 октября, «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о смерти предполагаемого сообщника Сулейманова после задержания.