Аэропорт Вильнюса снова принимает и отправляет самолеты после ограничений

Аэропорт Вильнюса возобновил работу после временных ограничений. Об этом сказано на странице воздушной гавани в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Воздушное пространство в аэропорту Вильнюса было открыто в 04.50 (совпадает с мск)», — говорится в сообщении.

При этом, пассажиров, чьи рейсы уже отменены, попросили не приезжать в аэропорт.

В ночь на 5 октября аэропорт литовской столицы приостановил работу после получения информации о приближении объектов, которые могут быть воздушными шарами. В итоге, аэропорт не принял 16 рейсов. Часть рейсов направили на запасные аэродромы в Ригу, Каунас, Варшаву и Гданьск. Кроме того, несколько бортов были вынуждены вернуться в аэропорты вылета.

Накануне в воздушной гавани Мюнхена рекомендовали авиакомпаниям рассмотреть возможность отмены вечерних рейсов и выпустили специальное извещение для пилотов. Речь шла об ограничении авиадвижения в период с 21:00 4 октября до 00:59.

Как писала Das Bild, власти опасались нового инцидента с дронами ночью. Прошлым вечером полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Ранее в ФРГ заявили о планах по сотрудничеству с Украиной и Израилем в борьбе с дронами.