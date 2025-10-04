Аэропорт Мюнхена после инцидентов с БПЛА выпустил извещение для пилотов

Аэропорт Мюнхена опубликовал извещение для пилотов после инцидентов с дронами

Мюнхенский аэропорт после инцидентов с дронами выпустил специальное извещение для пилотов (NOTAM), сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани Хеннер Ойтинг.

Он пояснил, что оно действует до полуночи (1:00 5 ноября мск) и должно помочь «справиться с неопределенностью» вечером субботы и обеспечить регулярное начало полетов на следующий день.

До этого в воздушной гавани рекомендовали авиакомпаниям рассмотреть возможность отмены вечерних рейсов. Как писала Das Bild, власти опасаются нового инцидента с дронами в ночь на воскресенье. Полиция уже установила на северном крае взлетно-посадочной полосы лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Последние две ночи аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате инцидентов были отменены десятки запланированных рейсов.

Ранее появились подробности о задержанном за запуск БПЛА у аэропорта в Германии.