ВЦИОМ оценил уровень доверия россиян Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 79,1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, на вопрос о доверии к Путину положительно ответили 79,1% респондентов. Уровень одобрения деятельности главы государства составляет 75,4%.

В свою очередь работу правительства России одобряют 47,9% россиян, а деятельности премьер-министра Михаила Мишустина — 50,8% опрошенных. О доверии самому Мишустину заявили 60,1% респондентов.

Уровень поддержки «Единой России» составил 34,4%. КПРФ поддержали 9,7% граждан, принимающих участие в опросе. ЛДПР поддерживают 10,9%, «Справедливую Россию — За правду» — 3,6%, а «Новых людей» — 8,6%.

Опрос был проведен ВЦИОМ с 22 по 28 сентября. Участие в нем приняли 1,6 тысяч россиян старше 18 лет.

До этого Владимир Путин возглавил список общественных деятелей, на которых россияне ориентируются в вопросах морали и нравственности. Второе место в рейтинге занял режиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков, третье — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее в Кремле рассказали, как успехи на фронте влияют на доверие россиян к Путину.