На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Радиостанция Судного дня» передала два новых послания перед выступлением Путина

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир два сообщения «тюбокек» и «лесовьюк»
true
true
true
close
Andrei_Diachenko/Shutterstock/FOTODOM

В эфире радиостанции УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучали два новых сообщения со словами «тюбокек» и «лесовьюк». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Две новые шифровки прозвучали в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» 2 октября. Первая была передана в 13:15 по московскому времени и содержала слово «тюбокек». Вторая со словом «лесовьюк» прозвучала в 14:30 мск.

Президент России Владимир Путин 2 октября выступит с речью на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что выступление главы государства ожидается после 16:00 мск.

До этого «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение на фоне продолжающегося перевооружения стран Европы, которое обсуждалось на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября. В эфире прозвучало одно слово «эсерожбан».

Станция «УВБ-76» работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня» из-за версии, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны и якобы используется до сих пор Россией. Периодически «жужжащий» сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке, которые непонятны обывателям.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами