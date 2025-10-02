Песков назвал тему выступления Путина на «Валдае»

Песков: Путин на «Валдае» будет говорить о текущей ситуации и ее предтече

Президент России Владимир Путин на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» будет говорить о сегодняшней международной ситуации, в том числе ее предтечах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«О нынешней ситуации он будет говорить, и о предтече этой ситуации, о возможных формах развития ее», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля призвал дождаться выступления российского президента.

Песков отметил, что выступления Путина на «Валдае» каждый раз разные, но всегда интересные. Он добавил, что в этот раз глава государства сначала выступит с речью, а затем примет участие в панельной дискуссии.

XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. Главная тема мероприятия в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Ранее в Кремле анонсировали переговоры Путина и президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины на полях «Валдая».