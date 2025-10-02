На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в суд

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывшего депутата Мосгордумы, зампреда партии «Яблоко» Максима Круглова, который обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации, доставили в Замоскворецкий райсуд, где сегодня ему должны избрать меру пресечения. Об этом сообщила журналистам адвокат Наталия Тихонова, передает РИА Новости.

«Сейчас он находится, по моим сведениям, в суде», — сказала Тихонова.

2 октября сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение в распространении фейков о ВС РФ Круглову.

Незадолго до этого экс-депутата доставили на допрос по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

Накануне в отношении него завели уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. По версии следствия, в апреле 2022 года бывший депутат опубликовал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских солдат против украинцев.

Ранее участница Pussy Riot села на десять дней в импровизированную тюрьму.

