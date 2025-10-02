Суд признал экстремистским объединение владельцев «Яшкино» и «Кириешек»

Суд признал экстремистским объединение владельцев бренда «Кириешки» и изъял его

Тверской суд Москвы признал экстремистским объединением владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки» Николая и Дениса Штенгеловых, их имущество обращено в доход государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества Штенгеловых и компании «Кондитерус Ком».

23 сентября сообщалось, что к судебному разбирательству о переходе холдинга КДВ в собственность Российской Федерации присоединились новые истцы, помимо Генеральной прокуратуры РФ.

В конце августа в Тверской районный суд Москвы поступило исковое заявление от Генеральной прокуратуры РФ с требованием признать гражданина Украины Николая Штенгелова и его сына Дениса (гражданина Австралии) экстремистским объединением. В рамках этого же иска Генпрокуратура добивается конфискации акций группы компаний «КДВ» в пользу государства.

В заявлении ГП говорится, что деятельность объединения представляет прямую угрозу жизни и здоровью россиян, основам безопасности общества и государства.

Ранее суд передал государству половину долей «Рижского хлеба».