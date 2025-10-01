На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине объяснили блэкаут в Днепре

Цаплиенко: отключение электричества в Днепре произошло не из-за обстрела
Telegram-канал RT на русском

Отключение электричества в городе Днепре (бывший Днепропетровск) произошло не из-за обстрела. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко, сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, вспышка, которая наблюдалась в населенном пункте, — якобы авария трансформатора 150 кВ на шинном заводе.

«Предварительно, не связано с боевыми действиями. Часть потребителей перезаживлена, ведутся работы по ликвидации последствий», — заявил журналист.

Вечером 1 октября в Днепре были зафиксированы перебои c электроснабжением. По информации издания «Страна.ua», перед началом перебоев со светом в небе над городом была видна крупная вспышка.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России, предположительно, ударили по одному из мошеннических кол-центров в Днепре. Атака была совершена с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России оценили, за счет чего держится энергетика Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
