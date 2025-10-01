Ванна крови: место расправы над россиянкой и дочерями попало на видео

СК показал место расправы над женщиной и ее детьми в Ульяновске

Наполненную красной жидкостью, похожей на кровь, ванну обнаружили оперативники в ульяновской квартире, где произошла расправа над женщиной и ее двумя дочерями. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет.

На видео запечатлены криминалисты, осматривающие комнаты, предметы и пол в квартире. В спальной комнате разбросаны вещи на кровати и на полу. Ультрафиолетовое освещение отражает следы насилия. Далее в ванной комнате оперативники обнаруживают шокирующую находку.

Трагедия произошла в квартире одного из домов на Киевском бульваре Заволжского района Ульяновска. Прибывшие на место преступления оперативники обнаружили тела 27-летней матери и ее дочерей. В совершении преступления подозревается отец семейства. Предварительно, после произошедшего он предпринял попытку наложить на себя руки. Сейчас мужчина в госпитале, его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время следователи-криминалисты проводят экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Виновнику грозит наказание до 20 лет колонии.

Ранее в Петербурге отец семейства покончил с собой после расправы над ребенком.