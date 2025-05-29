В Петербурге отец задушил семилетнего сына подушкой и покончил с собой

В Петербурге мужчина убил семилетнего сына и покончил с собой

В Петербурге нашли тела семилетнего мальчика и его отца. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в одном из домов на Петергофском шоссе. В квартире обнаружили тело мальчика, а под окнами дома — тело его отца с телесными повреждениями. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

По предварительной версии следствия, мужчина убил сына, а затем покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего.

РЕН ТВ сообщает, что отец, предварительно, задушил сына подушкой. Друг умершего рассказал телеканалу, что мужчина тяжело переживал смерть супруги, которая год назад умерла от онкологического заболевания. Он проходил службу в Чечне и планировал отправиться на СВО.

Ранее в Канске мать, зарубившая топором троих детей, не убила четвертого, потому что «ей не хватило сил».