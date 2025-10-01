На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ульяновске проверяют мужчину на причастность к убийству жены и двух детей

СК проверяет мужчину на причастность к убийству его жены и детей в Ульяновске
Максим Блинов/РИА Новости

Следователи проверяют главу семейства на причастность к убийству его жены и двух детей в Ульяновске. Об этом сообщили РИА Новости в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ульяновской области.

По его информации, предположительно, после убийства мужчина попытался совершить суицид. В настоящее время он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Как заявили в региональном СУСК России, 1 октября в Ульяновске бабушка пришла навестить внуков и обнаружила в квартире тела своей 27-летней невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти. По факту происшествия было заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Издание «Ульяновск. Экспресс» сообщило, что трагедия произошла в Заволжском районе Ульяновска.

На прошлой неделе в Саратовской области двух жителей города Балаково заключили под стражу по обвинениям в убийстве ребенка и истязаниям детей. По версии следствия, с 2015 по 2025 год 52-летней жительница Балаково и ее 35-летний сын проживали с четырьмя детьми, на которыми оформили опеку. Под предлогом «воспитательных мер» взрослые систематически применяли к несовершеннолетним насилие и причиняли им физические и психические страдания. А между 2019-м и 2021-м годами женщина посадила малолетнего ребенка с инвалидностью в свой автомобиль, увезла от места жительства, убила и спрятала тело

Ранее в Петербурге отец задушил семилетнего сына подушкой и покончил с собой.

