«Октоберфест» снова открыли для посетителей

«Октоберфест» открылся для посетителей после проверки из-за угрозы
Angelika Warmuth/Reuters

Крупнейший в мире праздник пива «Октоберфест», проходящий в немецком Мюнхене, возобновил свою работу с 17:30 (18:30 мск) после проверки полицией и саперами из-за обнаружения записки с угрозами устроить на нем взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт фестиваля.

По мнению полиции, угрозы нет, опасность не подтвердилась.

«Полицейские мероприятия на лугу Терезиенвизе завершены. Опасность не подтвердилась», — говорится в публикации.

До этого немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на данные местной полиции сообщал, что территорию «Октоберфеста» в Мюнхене прочесывали служебные собаки на предмет взрывчатки.

1 октября традиционный немецкий фестиваль был временно закрыт в связи с проверкой на месте проведения мероприятия, организованной на фоне взрывов в городе. Как рассказали в правоохранительных органах, ведется расследование во всех направлениях. Полиция, в том числе, проверяет возможную связь взрывов с «Октоберфестом».

В тот же день несколько взрывов произошли на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена утром 1 октября. Как сообщило издание Bild, взрыв устроил мужчина в доме своих родителей. При этом он сам получил серьезные травмы и не выжил. В самом здании начался пожар.

Ранее поджог жилого дома в Мюнхене связали с семейными разборками.

