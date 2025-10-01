Выросло число отравившихся «Психотиком» в лицее Екатеринбурга

В лицее №159 Екатеринбурга 14 человек отравились предтренировочным комплексом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Ученик из 8Б рассыпал предтрен «Психотик» в мужской раздевалке. Его частицы так сильно распылились в воздухе, что все по вентиляции дошло в женскую раздевалку», — говорится в публикации.

«Психотик» — это сильнодействующий стимулятор, предназначенный для опытных спортсменов: бодибилдеров и тех, кто занимается силовым экстримом. Кроме того, порошок, судя по описанию в инструкции, создает чувство эйфории на 3 часа, это могло заинтересовать детей.

О том, что учащиеся лицея отравились предтренировочным комплексом «Психотик», писал также Telegram-канал «112».

Инцидент произошел 1 октября. Сообщалось, что несколько машин скорой помощи приехали к лицею №159 в Екатеринбурге, где 12 учеников могли отравиться неизвестным веществом. На место происшествия также прибыли сотрудники полиции.

По данным прокуратуры Свердловской области, пострадавшими являются учащиеся пятого класса — дети почувствовали признаки недомогания в раздевалке во время подготовки к уроку физкультуры. По факту случившегося региональная прокуратура проводит проверку.

