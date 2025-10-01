На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выросло число отравившихся «Психотиком» в лицее Екатеринбурга

SHOT: до 14 выросло число отравившихся предтреном в лицее Екатеринбурга
true
true
true
close
Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

В лицее №159 Екатеринбурга 14 человек отравились предтренировочным комплексом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Ученик из 8Б рассыпал предтрен «Психотик» в мужской раздевалке. Его частицы так сильно распылились в воздухе, что все по вентиляции дошло в женскую раздевалку», — говорится в публикации.

«Психотик» — это сильнодействующий стимулятор, предназначенный для опытных спортсменов: бодибилдеров и тех, кто занимается силовым экстримом. Кроме того, порошок, судя по описанию в инструкции, создает чувство эйфории на 3 часа, это могло заинтересовать детей.

О том, что учащиеся лицея отравились предтренировочным комплексом «Психотик», писал также Telegram-канал «112».

Инцидент произошел 1 октября. Сообщалось, что несколько машин скорой помощи приехали к лицею №159 в Екатеринбурге, где 12 учеников могли отравиться неизвестным веществом. На место происшествия также прибыли сотрудники полиции.

По данным прокуратуры Свердловской области, пострадавшими являются учащиеся пятого класса — дети почувствовали признаки недомогания в раздевалке во время подготовки к уроку физкультуры. По факту случившегося региональная прокуратура проводит проверку.

Ранее выборгские подростки избили девочку за то, что та сдала курящих в школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами