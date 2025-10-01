Прокуратура Польши потребовала арестовать подозреваемого в подрыве «Севпотоков»

Прокуратура Польши требует семидневного ареста для украинца Владимира Ж., которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя польского надзорного ведомства Изабелу Ягнежу.

«Я ходатайствую о применении ареста на срок семь дней с целью ожидания документов из Германии», — сказала Ягнежа.

О задержании гражданина Украины 30 сентября сообщило издание RMF FM. Мужчину разыскивала Германия на основании европейского ордера на арест. По словам пресс-секретаря прокуратуры, Польша уже пыталась задержать Владимира Ж. в 2024 году. Однако, как утверждает представитель ведомства, на тот момент он уехал на Украину.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру.

Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе чушью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ заявили о нежелании Берлина расследовать теракт на «Северных потоках».