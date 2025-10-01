На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ярославле потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Огнеборцы ликвидировали пожар на территории НПЗ в Ярославле
Shutterstock

Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей и внутренних коммуникаций ПАО «Славнефть-ЯНОС».

«Завод работает в штатном режиме», — подчеркивается в сообщении.

Пожар на НПЗ, расположенном на Московском проспекте в Ярославле, начался утром 1 октября. Комментируя ситуацию, губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что инцидент не связан с атакой украинских беспилотников. По его словам, ЧП носило техногенный характер.

В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что в 9:18 (совпадает с мск) пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Всего к ликвидации пламени привлекли 98 сотрудников экстренных служб и 32 единицы техники. Причина возгорания пока не установлена.

26 сентября в Краснодарском крае произошел пожар на территории Афипского НПЗ. Как сообщили в оперативном штабе региона, причиной послужило падение обломков сбитых дронов. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкирии.

