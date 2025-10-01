Обновленный «Крокус Сити Холл» откроется в 2026 году

«Крокус Сити Холл», где полтора года назад произошел теракт, планируется открыть весной 2026 года. Из бывшего концертного зала сделают выставочные павильоны, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Реконструкция здания находится в стадии завершения: практически закончены ремонтные работы по восстановлению фасада, ведутся работы по восстановлению крыши.

До этого певец и сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов предполагал, что на месте концертного зала может появиться как зал с мемориалом, так и только мемориал. Тогда он отмечал, что в решении владельцы здания будут ориентироваться на мнение президента РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и общественности.

22 марта 2025 года, в первую годовщину теракта, мемориал был открыт рядом со зданием бывшего концертного зала.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 150 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что ведущие Светлаков и Малахов пропали из дела о теракте в «Крокусе».