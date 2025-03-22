В Подмосковье открыли мемориал памяти жертв теракта в «Крокусе»

В Подмосковье открыли мемориал памяти жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Кадры с церемонии открытия публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Мемориал открыли возле здания «Крокуса», где ровно год назад, 22 марта 2024 года, и произошло вооруженное нападение террористов на посетителей концерта. Спустя год люди собрались, чтобы почтить память погибших.

«В церемонии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Слово дали людям, чьи семьи коснулась трагедия, в память о погибших объявили минуту молчания», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что к мемориалу пришли сотни людей. Они возложили цветы к установленному памятнику.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Недавно сообщалось, что Следственный комитет России завершил следственные действия с 19 обвиняемыми в теракте в концертном зале.

Ранее сестре жертвы теракта в «Крокусе» вручили 300 тысяч рублей и 12 кг останков.