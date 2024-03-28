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Эмин Агаларов назвал объем ущерба от теракта, который может покрыть страховка

Эмин Агаларов: страховка покроет 1/40 ущерба от теракта в «Крокус Сити Холле»

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Maxim Shemetov/Reuters

Певец и сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что страховка покроет лишь 1/40 ущерба от теракта в «Крокус Сити Холле».

«Здание было застраховано в «Ингосстрахе», сумма страховки, я думаю, является 1/30, может быть, 1/40 от суммы ущерба, поэтому мы здесь, очевидно, очень пострадавшая сторона. «Крокус сити холл» – это наш дом», — сказал Агаларов.

Он напомнил, что концертный зал начал работать в 2009 году. По словам бизнесмена, здание подобного масштаба невозможно ввести в эксплуатацию без огромного количества инспекций и служб, которые должны подписать большое число документов. Агаларов отметил, что ежегодно и ежемесячно пожарные службы проверяют функционал всех систем.

По его словам, окончательного решения по восстановлению «Крокус Сити Холла» пока нет — владельцы будут ориентироваться на мнение президента РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и общественности. Агаларов сказал, что сейчас не может самостоятельно ответить на вопрос о том, что должно быть на месте концертного зала. Он допустил, что там может быть как и зал с мемориалом, так и только мемориал. Он добавил, что новый комплекс может располагаться и в другом месте и уточнил, что сам выступает за его восстановление.

По словам Агаларова, около 300 сотрудников «Крокус Сити Холла» будут трудоустроены на другие объекты.

До этого владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим в результате теракта.

Ранее певица Ольга Серябкина высказалась о продолжении концертов после теракта в «Крокусе».

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