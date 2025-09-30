Суд в Северной Осетии отправил в СИЗО семь сотрудников Росгвардии

Суд в Северной Осетии арестовал семь росвгардейцев по делу о взятке

Суд в Северной Осетии заключил под стражу до 28 ноября семерых сотрудников Росгвардии, включая начальника управления Валерия Голоту и его заместителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Избраны меры пресечения в отношении начальника управления, заместителей начальника и иных сотрудников Росгвардии по РСО-Алания, подозреваемых в совершении преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждены уголовные дела о взятке и о посредничестве при ее передаче.

Голоту задержали 29 сентября. Подсудимый просил посадить его под домашний арест и выразил намерение сотрудничать со следствием. Подробности дела пока не раскрываются.

До этого суд в Ростове-на-Дону взял под стражу сотрудника территориального управления Росимущества, подозреваемого в получении взятки в размере 13 млн рублей. Посредником по сделке стала знакомая задержанного.

Ранее главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали по делу о взятке.