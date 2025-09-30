На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Северной Осетии отправил в СИЗО семь сотрудников Росгвардии

Суд в Северной Осетии арестовал семь росвгардейцев по делу о взятке
true
true
true
close
Shutterstock

Суд в Северной Осетии заключил под стражу до 28 ноября семерых сотрудников Росгвардии, включая начальника управления Валерия Голоту и его заместителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Избраны меры пресечения в отношении начальника управления, заместителей начальника и иных сотрудников Росгвардии по РСО-Алания, подозреваемых в совершении преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждены уголовные дела о взятке и о посредничестве при ее передаче.

Голоту задержали 29 сентября. Подсудимый просил посадить его под домашний арест и выразил намерение сотрудничать со следствием. Подробности дела пока не раскрываются.

До этого суд в Ростове-на-Дону взял под стражу сотрудника территориального управления Росимущества, подозреваемого в получении взятки в размере 13 млн рублей. Посредником по сделке стала знакомая задержанного.

Ранее главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами