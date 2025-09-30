На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростове-на-Дону арестовали сотрудника Росимущества по делу о взятке

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Росимущества за взятку в 13 млн рублей
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в Ростове-на-Дону взял под стражу сотрудника территориального управления Росимущества, подозреваемого в получении взятки в размере 13 млн рублей. Об этом сообщили в СК Ростовской области.

«Возбуждено дело… о получении взятки в особо крупном размере… в отношении и.о. начальника отдела правового обеспечения, оценки и кадров ТУ Росимущества в Ростовской области», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый получил крупную взятку, сумма которой составила 13 млн рублей. Посредником по сделке стала знакомая задержанного.

Недавно полковника Росгвардии Александра Бусыгина, занимавшего должность начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения, арестовали по делу о получении взятки на 6 млн рублей.

До этого бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана отправили под арест на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Он стал фигурантом уголовного дела, которое касается событий, произошедших несколько лет назад, когда Штокман работал в администрации Нижнего Новгорода. Речь идет о многомиллионной взятке.

Ранее экс-чиновника Ленобласти и бизнесмена осудили за взятки на 2,2 млн рублей.

