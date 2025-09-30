В Польше запросят арест для подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Прокуратура Польши в среду запросит арест для украинца по делу «Северных потоков»

Окружная прокуратура в Варшаве в среду, 1 октября, запросит арест для гражданина Украины Владимира Ж., задержанного по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Петр Скиба в эфире телеканала TVP Info.

«Скорее всего, такое ходатайство [об аресте] будет передано в суд завтра перед полуднем», — сказал представитель прокуратуры.

Скиба добавил, что прокуратура планирует запросить арест на семь дней.

По словам пресс-секретаря, Польша уже пыталась задержать Владимира Ж. в 2024 году. Однако, как утверждает представитель ведомства, на тот момент он уехал на Украину.

О задержании украинца несколькими часами ранее сообщило издание RMF FM. Мужчину разыскивала Германия на сновании европейского ордера на арест. Власти ФРГ подозревают гражданина республики в причастности к подрыву газопроводов.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру.

Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

