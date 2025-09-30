На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше запросят арест для подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Прокуратура Польши в среду запросит арест для украинца по делу «Северных потоков»
true
true
true
close
Swedish Coast Guard/AP

Окружная прокуратура в Варшаве в среду, 1 октября, запросит арест для гражданина Украины Владимира Ж., задержанного по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Петр Скиба в эфире телеканала TVP Info.

«Скорее всего, такое ходатайство [об аресте] будет передано в суд завтра перед полуднем», — сказал представитель прокуратуры.

Скиба добавил, что прокуратура планирует запросить арест на семь дней.

По словам пресс-секретаря, Польша уже пыталась задержать Владимира Ж. в 2024 году. Однако, как утверждает представитель ведомства, на тот момент он уехал на Украину.

О задержании украинца несколькими часами ранее сообщило издание RMF FM. Мужчину разыскивала Германия на сновании европейского ордера на арест. Власти ФРГ подозревают гражданина республики в причастности к подрыву газопроводов.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру.

Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист, обвинивший США в подрыве «Северных потоков», оценил версию с украинцем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами