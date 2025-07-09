В аэропорту Кишинева задержали оппозиционных политиков

Оппозиционеров из Молдавии после съезда в РФ задержали в аэропорту Кишинева

Депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Регину Апостолову, мэра города Оргеева Татьяну Кочу, лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева после съезда в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Всех троих остановили при прохождении пограничного контроля. Как сообщил член городского совета Комрата Иван Паня, вернувшиеся из Москвы оппозиционеры подверглись дополнительным досмотрам в аэропорту Кишинева.

Лунгу заявил, что их держали в аэропорту больше часа. Кочу добавила, что по прибытии в Кишинев ее вызвали на допрос.

Съезд оппозиционного блока «Победа» Молдавии прошел в Москве 6 июля на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора.

В мероприятии приняли участие лидер блока Илан Шор, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев и депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Ранее Шор подтвердил, что «Победа» примет участие в выборах в Молдавии.