На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Кишинева задержали оппозиционных политиков

Оппозиционеров из Молдавии после съезда в РФ задержали в аэропорту Кишинева
true
true
true
close
Михай Карауш/РИА Новости

Депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Регину Апостолову, мэра города Оргеева Татьяну Кочу, лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева после съезда в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Всех троих остановили при прохождении пограничного контроля. Как сообщил член городского совета Комрата Иван Паня, вернувшиеся из Москвы оппозиционеры подверглись дополнительным досмотрам в аэропорту Кишинева.

Лунгу заявил, что их держали в аэропорту больше часа. Кочу добавила, что по прибытии в Кишинев ее вызвали на допрос.

Съезд оппозиционного блока «Победа» Молдавии прошел в Москве 6 июля на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора.

В мероприятии приняли участие лидер блока Илан Шор, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев и депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Ранее Шор подтвердил, что «Победа» примет участие в выборах в Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами