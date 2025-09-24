На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Москве оштрафовал два мессенджера за нарушение законов РФ

Суд на 800 тыс. рублей оштрафовал мессенджеры SimpleX Chat и Element
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей мессенджеры SimpleX Chat и Element за нарушение требований закона. Об этом сообщает РИА Новости.

Их сочли виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ («Неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных законодательством РФ и об информации, информационных технологиях и о защите информации обязанностей).

В конце августа суд Москвы признал фотохостинг Pinterest виновным в нарушении российского законодательства. Компании назначены два административных штрафа на общую сумму 10 млн рублей.

10 июня сообщалось, что московский суд оштрафовал компанию Apple на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В апреле в России начали взыскивать с компании Apple штраф в размере 12 млн руб. из-за отказа локализовать данные пользователей.

Ранее американец подал в суд на Apple из-за украденного iPhone.

