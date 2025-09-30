Бывшему вице-губернатору Кубани Власову избрали меру пресечения

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова арестовали на два месяца. Об этом сообщает в Telegram-канале Объединенная пресс-служба региональных судов.

«Октябрьским районным судом города Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Власова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ и ч. 3 ст. 33 – ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказано в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство — Власов будет под арестом до 29 ноября этого года.

30 сентября стало известно, что Власов подозревается в крупном хищении гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Как сообщало РИА Новости, он может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников военной операции на Украине.

Накануне Власов на заседании расширенного совета атаманов заявил, что сложил с себя полномочия вице-губернатора и решил уйти в зону боевых действий в составе бригады «Кубань».

Ранее в Екатеринбурге арестовали бывшего вице-губернатора Свердловской области.