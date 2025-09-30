На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: по делу о взятке вместе с начальном МЧС Кабардино-Балкарии задержали его зама

ТАСС: вместе с главой ГУ МЧС по КБР по делу о взятке задержан его заместитель
true
true
true
close
Dizzy_Studio/Shutterstock

Заместителя начальника ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, отвечающий за антитеррористическую деятельность, Хасан Аппоев задержан по делу о взятке, в получении которой подозревается руководитель ведомства Михаил Надёжин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Вместе с Надёжиным задержан его заместитель по антитеррору Аппоев. Сейчас с ним проводятся следственные действия», — сказали журналистам.

По данным агентства, задержали и возможного взяткодателя — предпринимателя Анзора Ногмова.

Надёжину по делу о взятке грозит до 15 лет заключения. Сейчас по местам жительства и работы главы ведомства проводятся обыски.

О его задержании стало известно 30 сентября.

Накануне в Северной Осетии задержали главу местного управления Росгвардии генерал-майора Валерия Голоту. По данным журналистов, Голоту подозревают в получении взятки. Помимо него задержали еще нескольких сотрудников силового ведомства, а в кабинете мужчины и в других помещениях Росгвардии прошли обыски.

Ранее был арестован экс-мэр Красноуфимска.

