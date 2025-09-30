Стало известно о состоянии пострадавших при нападении на техникум в Архангельске

Пострадавшие при нападении на техникум в Архангельске в стабильном состоянии

СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Оба пострадавших при нападении бывшего студента на техникум в Архангельске педагога в данный момент находятся в стабильном состоянии. Об этом ТАСС сообщил Минздрав региона.

«Обе женщины находятся в стабильном состоянии», — заявили в ведомстве.

30 сентября стало известно, что экс-студент техникума, напавший с ножом на педагогов учебного заведения, частично признал вину.

Молодой человек напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, утром 29 сентября. В результате пострадали два преподавателя и студент.

Нападавшего задержали несколько студентов техникума и передали прибывшим на место правоохранителям. Возбуждено уголовное дело. В доме юноши прошли обыски.

29 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что одна из пострадавших — классная руководительница нападавшего — пришла в сознание. Врачам удалось успешно провести операцию и стабилизировать состояние педагога.

Ранее сообщалось, что в Архангельске проведут служебную проверку в техникуме, где произошло нападение.