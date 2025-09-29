В архангельском техникуме после нападения проведут служебную проверку

В Архангельске проведут служебную проверку в техникуме, где произошло нападение

Служебную проверку проведут в техникуме в Архангельске, где бывший студент напал с ножом на преподавателей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра образования Архангельской области Евгения Мелехина.

«Будет проведена соответствующая служебная проверка в отношении учреждения. Далее, если нам потребуется, будет проведена внеплановая проверка по террористической защищенности объекта», — рассказал он.

Сотрудники одного из архангельских техникумов подверглись нападению утром 29 сентября. В здание ворвался молодой человек с ножом и атаковал преподавателей, в результате чего пострадали как минимум два человека. По словам губернатора региона Александра Цыбульского, одна из раненых женщин находится в тяжелом состоянии. Состояние другого педагога оценивается как средней степени тяжести.

Злоумышленника задержали несколько студентов учебного заведения, после чего передали его прибывшим на место правоохранителям. Известно, что в прошлом нападавший учился в данном техникуме, но его отчислили. Как рассказал Мелехин, юноша вырос в благополучной семье, но состоял на учете.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением на преподавателей техникума в Архангельске.