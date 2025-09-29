Следователи устроили обыск в доме юноши, напавшего на колледж в Архангельске

Обыск проводят дома у экс-студента, пришедшего с ножом в колледж в Архангельске

Обыски начались по месту жительства бывшего студента, напавшего с ножом на преподавателей колледжа в Архангельске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

Там уточнили, что после обысков следователи изымут все гаджеты.

Нападение произошло утром. По данным СМИ, молодой человек ворвался в архангельский техникум в перчатках и маске. Во время визита он изрезал ножом нескольких педагогов и студента. По предварительной информации, также пострадал гардеробщик.

Нападавшего смогли остановить другие учащиеся.

Подозреваемого уже задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении.

Известно, что раньше молодой человек учился в этом учреждении, но его отчислили. По данным Telegram-каналов, за несколько часов до нападения он якобы поменял аватар в соцсетях на мужчину с пистолетом.

