Классная руководительница напавшего в архангельском техникуме пришла в себя

Baza: классная руководительница напавшего в Архангельске пришла в сознание
Shutterstock/FOTODOM

В Архангельске пришла в себя классная руководительница напавшего на техникум юноши. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», раненая бывшим учеником классная руководительница пришла в сознание — архангельским врачам удалось успешно провести операцию и стабилизировать состояние педагога», — говорится в посте.

По информации канала, учительница русского языка и литературы получила серьезное ранение в районе надплечья. Социальный педагог, как пишет Baza, находится в реанимации — удар ножом пришелся ей в грудь.

Нападение в одном из архангельских техникумов произошло утром 29 сентября. В учебное заведение ворвался молодой человек с ножом и атаковал сотрудников. В результате пострадали как минимум два преподавателя.

Как пишут СМИ, нападавшего задержали несколько студентов техникума и передали прибывшим на место правоохранителям. Известно, что в прошлом злоумышленник учился в данном учебном заведении, но его отчислили. Также выяснилось, что юноша вырос в благополучной семье, но состоял на учете. В доме молодого человека был обыск.

Ранее журналисты выяснили, что напавший на техникум в Архангельске репетировал атаку в компьютерной игре.

