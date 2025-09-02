Осужденный за взятку экс-генерал безуспешно просился на СВО

Осужденный за взятку экс-генерал Александр Оглоблин более 10 раз безуспешно пытался отправиться в зону специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Довгань.

По словам защитника, его подзащитный начал писать ходатайства об отправке на СВО еще на стадии следствия и продолжал после начала судебного процесса. «Все они оставлены без удовлетворения», — сказал Довгань.

2 сентября 235-й гарнизонный военный суд осудил Оглоблина на девять лет по делу о получении взятки в 12 млн рублей от пермского завода «Телта».

В своем последнем слове Оглоблин признал вину в получении взятки, раскаялся в содеянном, а также напомнил, что он сотрудничал со следствием, не причинил ущерба и попросил суд его строго не наказывать.

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 год были заключены государственные контракты с телефонным заводом «Телта» на сумму более 1,2 млрд рублей. В свою очередь Оглоблин, контролировавший выполнение гособоронзаказа, получил взятку в размере 12 млн рублей от представителей компании за общее покровительство.

Ранее осужденный экс-генерал Шамарин дал показания по делу генерала Оглоблина.