Суд продлил арест редактору URA.RU

Ленинский суд Екатеринбурга продлил арест редактору URA.RU Аллаярову
Ирина Семенова/РИА Новости

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, который стал фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Аллаярову продлить арест до 27 октября», – сказал судья.

19 сентября в редакцию портала Ura.ru в Екатеринбурге пришли судебные приставы. Адвокат издания Павел Бабиков пояснил, что приставы пришли для того, чтобы уведомить руководство о том, что судом приняты обеспечительные меры.

По информации СМИ, юрлицо издания — ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» — попало под арест по иску Генпрокуратуры об изъятии активов предпринимателей Артема Бикова и Алексея Боброва.

В июне текущего года редактор портала Денис Аллаяров был арестован на два месяца. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска полиции Екатеринбурга Карпову. В конце июля журналисту продлили арест. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в деле арестованного редактора Ura.ru Аллаярова появились новые подробности.

