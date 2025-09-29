Консул России посетил задержанного в Болгарии Гречушкина

Посольство РФ заявило, что российский консул посетил задержанного в Болгарии Игоря Гречушкина, чье судно, как утверждается, может быть связано со взрывом в порту Бейрута пять лет назад. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Болгарии.

Российский консул провел переговоры с местными органами по улучшению условий содержания россиянина в связи «с учетом особенностей его здоровья», добавили там.

О задержании российского владельца грузового судна стало известно 16 сентября. Инцидент произошел в аэропорту Софии по ордеру Интерпола. В Болгарию россиянин прибыл из Кипра.

23 сентября посольство России направило ноту в МИД Болгарии с запросом информации о задержанном россиянине.

Ливан после информации о задержании Игоря Гречушкина, заявил, что потребует выдачи гражданина России, сейчас судебные органы страны готовят все необходимые документы об его экстрадиции.

Ранее в Черногории задержали гражданина России по ордеру Интерпола.