Посольство РФ направило ноту в МИД Болгарии в связи с задержанием Гречушкина

Посольство России запросило в МИД Болгарии информацию о задержанном Гречушкине
true
true
true
close
Telegram-канал SHOT

Посольство России направило ноту в МИД Болгарии с запросом информации о задержанном россиянине Игоре Гречушкине, судно которого, как утверждается, связано со взрывом в порту Бейрута пятилетней давности. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Болгарии.

Однако ответа на данный момент не поступало, отметили в посольстве. 21 сентября МИД заявил, что держит ситуацию с задержанием Греушкина на контроле. Кроме того, сам россиянин с посольство не обращался.

О задержании российского владельца грузового судна стало известно 16 сентября. Инцидент произошел в аэропорту Софии по ордеру Интерпола. В Болгарию россиянин прибыл из Кипра.

Ливан после информации о задержании Игоря Гречушкина, заявил, что потребует выдачи гражданина России, сейчас судебные органы страны готовят все необходимые документы об его экстрадиции.

Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. В результате чего большая часть города оказалась разрушена, не стало 200 человек, а свыше 5 тысяч получили ранения. Причиной трагедии, по официальной версии властей, стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, которую в гавань доставило судно Гречушкина «Русос».

Ранее в Черногории задержали гражданина России по ордеру Интерпола.

