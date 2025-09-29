На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кто вызвал полицию после атаки на техникум в Архангельске

РИА Новости: полицию в архангельский техникум после нападения вызвал студент
СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Полицию в архангельский техникум, где произошло нападение с ножом, вызвал один из студентов. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал сам молодой человек.

Он отметил, что события разворачивались стремительно. Злоумышленник ворвался в учебное заведение, ударил ножом преподавателей и сразу после этого убежал в коридор.

«Ребята погнались за ним, а я стал звонить в полицию», — вспомнил студент.

Нападение в одном из техникумов в Архангельске произошло утром 29 сентября. В здание ворвался молодой человек с ножом и атаковал сотрудников. В результате пострадали как минимум два преподавателя. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что одна из раненых женщин находится в тяжелом состоянии. Состояние другого педагога оценивается как средней степени тяжести.

Известно, что нападавшего задержали несколько студентов учебного заведения и затем передали его правоохранителям. Как пишут СМИ, в прошлом злоумышленник учился в данном техникуме, но его отчислили. Незадолго до атаки он поменял аватарку в социальных сетях на картинку с вооруженным пистолетом мужчиной, выяснил Telegram-канал Baza.

Ранее в Воронежской области бывший ученик ворвался в школу с молотком.

