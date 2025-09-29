Одна из пострадавших в техникуме в Архангельске находится в реанимации

Цыбульский: раненная в техникуме в Архангельске находится в тяжелом состоянии

Состояние одной из сотрудниц техникума в Архангельске, пострадавшей в результате нападения с ножом, оценивается как тяжелое. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

По его словам, женщину уже прооперировали, но она остается в реанимации. Другая пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, сейчас врачи проводят ей операцию.

«Это событие (нападение. — «Газета.Ru») шокировало абсолютно всех. Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады «скорой», которые оказали первую помощь пострадавшим и обеспечили их срочную госпитализацию», — рассказал Цыбульский.

Также он выразил благодарность студентам техникума, которые смогли самостоятельно задержать нападавшего и передали его прибывшим на место правоохранителям. Губернатор назвал поступок молодых людей очень мужественным и смелым.

Утром 29 сентября в один из техникумов в Архангельске ворвался молодой человек с ножом и напал на сотрудников. Как писал Telegram-канал Mash, в результате пострадали два педагога и студент. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

Известно, что в прошлом нападавший учился в этом техникуме, но его отчислили. Telegram-канал Baza сообщал, что незадолго до атаки задержанный поменял аватарку в социальных сетях на картинку с вооруженным пистолетом мужчиной.

Ранее журналисты выяснили, что напавший на техникум в Архангельске репетировал атаку в компьютерной игре.