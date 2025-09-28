В аэропортах Калуги и Жуковского сняли ограничения на полеты

В аэропортах Калуги и Жуковского сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились исключительно для обеспечения безопасности полетов.

В период действия ограничений два рейса, направлявшиеся в Жуковский, были перенаправлены на запасной аэродром. При этом экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасного обслуживания воздушного движения, отметили в Росавиации.

Этим утром ограничения действовали в аэропорту Пскова, сейчас их сняли. Ночью аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Ярославля.

До этого в аэропорту Волгограда также ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кореняко отметил, что решение было принято, чтобы обеспечить безопасность полетов.

