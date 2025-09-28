В Москве проходит церемония прощания с Кеосаяном

В Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте проходит церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщает РИА Новости.

Десятки людей несут цветы к часовне, в которой находится гроб с телом режиссера.

Тиграна Кеосаяна не стало в ночь на 26 сентября на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому, из которой уже не вышел.

Свой первый полнометражный художественный фильм «Катька и Шиз» Кеосаян снял в 1992 году. А известность молодому режиссеру принесла новогодняя комедия «Бедная Саша» (1997). Не менее успешными стали картины Кеосаяна «Президент и его внучка» (1999) и «Ландыш серебристый» (2000). Подробнее о биографии Тиграна Кеосаяна — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном.